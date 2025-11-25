Detingut per presumpta violència de gènere i detenció il·legal a Corbera (Barcelona)

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat 18 de novembre un home de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere i detenció ilegal a Corbera de Llobregat (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimarts.
El divendres 14 de novembre una dona va contactar amb els serveis socials de la localitat barcelonina mitjançant la bústia del correu oficial, per demanar assessorament, atès que presumptament rebia maltractaments per part de la seva parella amb qui convivia.
Després de diversos intercanvis de missatges per correu electrònic, la comunicació entre la dona i els serveis socials es va tallar i, a causa d'això, els serveis socials es van posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) per informar-ne.
En ser coneixedors dels fets, la policia catalana es va desplaçar fins al domicili familiar, on van poder mantenir una conversa amb la dona, la qual va explicar als agents que patia maltractaments per part del seu marit, qui no la deixava sortir del domicili des de feia quatre mesos.
El 18 de novembre, amb la informació recollida pels serveis socials i també les declaracions de la mateixa víctima, van detenir el seu marit per un delicte de violència de gènere i un altre de detenció il·legal.