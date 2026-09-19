Detingut per presumpta relació amb una mort violenta al parc de La Pegaso de Barcelona

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte al matí un home de 19 anys a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) presumptament implicat en la mort d'un menor de 15 anys en un tiroteig al parc de La Pegaso de Barcelona el passat 2 de juliol, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts policials a Europa Press.
Amb aquesta, són 3 les persones detingudes en relació amb aquests fets, ha informat la policia catalana en un comunicat.
L'home havia estat detingut prèviament, a les 3.20 de la matinada del mateix dissabte, en estar relacionat amb una investigació de la DIC de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) vinculada al desmantellament d'un grup criminal violent al mes de gener a L'Hospitalet.
També està vinculat amb una investigació de la Unitat d'Investigació de L'Hospitalet per un incident amb armes de foc al mes de maig en aquesta localitat, sense víctimes.
Els Mossos han informat que mantenen la investigació oberta per esclarir els fets.