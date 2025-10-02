Detingut per presumpta relació amb la mort violenta d'una dona a Sant Joan Despí (Barcelona)

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 78 per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'una dona en un domicili de Sant Joan Despí (Barcelona) aquest dijous al matí, informen en un comunicat.
L'avís s'ha produït cap a les 10 hores per un incident al domicili, i diverses dotacions policials --a més del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)-- s'han dirigit al lloc dels fets, on han trobat el cos sense vida d'una dona que presentava signes de violència.
La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud està investigant el cas, que està sota secret de les actuacions.