Detingut per una presumpta agressió homòfoba a un menor que va perdre un ull a Manresa (Barcelona)

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir a un home de 27 anys la matinada del divendres 1 de novembre per presumptament cometre una agressió homòfoba contra un menor en un bar del centre de Manresa (Barcelona), després del qual la víctima va perdre la visió d'un ull.

Segons ha avançat 'Regió 7' i han confirmat fonts de la policia catalana a Europa Press, els fets van succeir al voltant de les 3.30 hores als afores de l'establiment on tots dos van coincidir i on es va produir l'agressió motivada, suposadament, per la condició sexual de la víctima.

Els Mossos van detenir a l'home aquella mateixa nit prop del lloc de l'incident per lesions en l'àmbit de la discriminació a un menor, i posteriorment la víctima va presentar denúncia pels fets.