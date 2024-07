Detingut per presumpta agressió a una dona trans a la Rambla de Barcelona en el marc del Pride

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dissabte a la matinada un home per un delicte d'odi i lesions menys greus, després de presumptament donar un cop amb una crossa a una dona transgènere alhora que ha proliferat improperis contra el col·lectiu LGTBIQ+.

Els fets han tingut lloc a les 2.35 hores i els agents han acompanyat la víctima al centre mèdic per un possible trencament d'una pròtesi mamària, segons han informat fonts de l'Ajuntament de Barcelona a Europa Press.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condemnat l'agressió a través d'una publicació a X, en la qual ha traslladat el seu suport a la víctima: "No fem ni un pas enrere en la defensa dels drets de les persones LGTBI+, tot el contrari, onegem la bandera amb més força i impulsem l'Ordenança contra l'odi i la discriminació de Barcelona."

També ha condemnat l'agressió l'Observatori Contra l'LGTBI-fòbia, a través de la mateixa xarxa social, en la qual ha recordat que els escenaris del Pride Barcelona comptaran amb punts liles i LGTBIQ+.

La manifestació anual que organitza Pride Barcelona travessarà la ciutat per la Gran Via aquest dissabte 20 de juliol i acabarà al Passeig Lluís Companys, on es llegirà el manifest.