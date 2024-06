Detingut per presumpta agressió amb arma blanca i intent de robatori al metro de plaça Catalunya

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest diumenge el presumpte autor d'una agressió amb arma blanca a una persona a l'estació de metro de plaça Catalunya, al centre de la capital catalana, després de suposadament intentar poc abans robar la cartera a la víctima.

Vigilants de seguretat han aconseguit retenir l'home, després de localitzar-lo a través de les càmeres de seguretat, fins que ha arribat la patrulla de la Guàrdia Urbana, que l'ha detingut a l'estació de la Sagrera, segons han confirmat fonts del cos a Europa Press.

Els agents han rebut l'avís per un home ferit al vestíbul de la línia 1 de plaça Catalunya, on els mateixos vigilants de seguretat han atès la víctima que presentava ferides al cap i la mà, fins que ha arribat una ambulància.

Segons la víctima, el presumpte autor s'havia acostat per robar-li la cartera i en resistir-se i no aconseguir-ho, l'ha agredit.

Els vigilants han vist córrer l'home per l'andana i l'han localitzat a l'andana de l'L1 del metro, on la Guàrdia Urbana l'ha detingut per un delicte de robatori amb violència i lesions menys greus.