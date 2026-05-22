Detingut per una "onada" de 6 robatoris amb força a domicilis de Bellvei

TARRAGONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 38 anys com a presumpte autor d'una "onada" de robatoris amb força a domicilis de Bellvei (Tarragona).
Els fets es remunten entre desembre i març quan un desconegut va accedir a diversos habitatges de la urbanització de Baronia de Mar situada entre Calafell i Bellvei (Tarragona) i en la majoria dels casos les víctimes eren persones d'avançada edat, ha informat el cos en un comunicat aquest divendres.
La investigació va conduir a un veí que va ser vist manipulant diversos bidons que podien contenir gasoil com els 1.600 litres sostrets d'una casa on el lladre va accedir en tres ocasions entre els dies 22 de desembre i el 22 de gener, valorats en uns 7.000 euros.
Es va determinar que una sola persona estava darrere de sis fets, tot i que s'estudia que en podria haver comès més amb un mateix modus operandi: accedia a l'interior i després de provocar importants danys, ho regirava tot i s'emportava tota mena d'objectes, alguns de molt valor.
El passat 6 de febrer, els Mossos van seguir el rastre d'un dels dos ordinadors portàtils sostrets pel lladre i l'aparell va acabar canviant de mans i una altra persona, concretament un home de 39 anys, va ser investigat per encobriment.
DETENCIÓ
Arran d'aquest fet i de les gestions dutes a terme, es va concloure que el lladre venia alguns dels objectes que robava i, coincidint amb la seva detenció aquest dimecres, es va efectuar una entrada judicial al domicili del sospitós ja que l'utilitzava per emmagatzemar el material sostret.
Del resultat d'aquesta entrada a banda d'altres elements i indicis, els Mossos li van poder atribuir sis fets i continuen treballant per la possibilitat que sigui el responsable d'altres robatoris en aquesta urbanització.
El detingut, que acumula més de mitja dotzena d'antecedents policials, va passar aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell (Tarragona).