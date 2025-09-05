Un detingut per la mort violenta d'una dona a Lloret de Mar (Girona)

GIRONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona investiguen la mort violenta d'una dona a Lloret de Mar (Girona), i han detingut a una persona suposadament implicada amb la mort, han confirmat aquest divendres fonts coneixedores a Europa Press.
Segons va informar el dijous la policia catalana en un comunicat, sobre les 11.30 hores es va rebre un avís per part de la Policia Local de Lloret de Mar en el qual s'informava de la localització del cos sense vida d'una dona a l'interior d'un domicili.
Els Mossos es van dirigir al lloc dels fets i van comprovar que hi havia "una persona morta amb signes de violència", i la DIC de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec del cas.
El cas està sota secret d'actuacions, i ja s'han fet les primeres investigacions, entre les quals la reconstrucció dels fets al domicili, un apartament turístic de la localitat.
L'Ajuntament de Lloret ha convocat per aquest divendres a la Plaça de la Vila un minut de silenci.