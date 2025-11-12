Detingut per la mort violenta d'un home al barri del Bon Pastor de Barcelona al setembre

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre el passat 30 de setembre al replà d'un edifici del barri del Bon Pastor de Barcelona, segons ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', l'operatiu per detenir-lo s'ha desenvolupat aquest dimecres a les 06.00 hores, en què efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) han fet una entrada al seu domicili.
Cap a les 20.30 hores del dia dels fets, els Mossos van ser alertats que hi havia un home mort amb signes de violència al replà d'un edifici del barri barceloní, fins on es van desplaçar diverses dotacions policials i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que, malgrat fer-li diverses maniobres de reanimació, l'home va acabar morint.
Va ser aleshores quan la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos va obrir una investigació per esclarir-ne les causes i mirar de detenir el presumpte autor, que ha estat el principal sospitós des del primer dia.
Ara com ara, el cas està sota el secret d'actuacions.