Detingut per la mort violenta d'un altre home a Vilanova i la Geltrú aquest dimarts

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home en relació amb la mort violenta d'un altre a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) aquest dimarts cap a les 5.00 hores.
El cos ha tingut constància d'una baralla al carrer entre dos homes en aquesta localitat i s'han desplaçat fins al lloc dels fets, a banda dels efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), els qui han provat de reanimar el ferit, qui finalment ha perdut la vida.
Els Mossos han detingut prop de la zona un home com a presumpte autor dels fets investigats i s'han fet càrrec de la investigació.