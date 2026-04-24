Actualitzat 24/04/2026 17:09

Detingut per matar la seva mare de 92 anys ingressada en un sociosanitari de Barcelona

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home de 67 anys que presumptament ha matat la seva mare de 92 que estava ingressada en un sociosanitari del districte barceloní de Sant Andreu, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

La policia catalana ha indicat a través d'un comunicat que la detenció s'ha produït cap a les 08.45 hores, quan el 112 ha rebut l'avís per part d'un home que informava que havia matat la seva mare.

S'hi han desplaçat diverses patrulles per comprovar els fets i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per aclarir-ne les causes.

 

Contador

Contingut patrocinat