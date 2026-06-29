El detingut per l'incendi de Tiana (Barcelona) està ingressat en un centre de salut mental

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicat que l'home detingut per suposadament provocar dijous passat un incendi entre Tiana i Montgat (Barcelona) està ingressat en un centre de salut mental.
"Quan es recuperi tornarà a passar a disposició judicial", ha afirmat Parlon en una roda de premsa aquest dilluns a Barcelona en preguntar-li pel detingut.
Els Agents Rurals de la Generalitat van explicar que l'incendi va cremar 48 hectàrees, en una intervenció en la qual van treballar més de 135 bombers, 11 mitjans aeris i més de 50 dotacions terrestres.