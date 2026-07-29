Un detingut per intentar robar a dues cases de l'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 de juliol un home de 35 anys com a presumpte autor d'un intent de robatori amb força a dos domicilis de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets van tenir lloc de matinada, quan una veïna va alertar que havia vist un home entrant a casa seva per la finestra i, en ser descobert, va fugir per la terrassa.
La policia va intervenir quan l'home sortia per la finestra del primer pis d'un altre domicili, que pertanyia a l'habitació d'una menor que, en adonar-se, va començar a cridar al seu pare.
L'acusat va saltar sobre el vehicle dels Mossos i va sortir corrents, però va acabar sent capturat pels agents, i ja ha passat a disposició judicial.
Els Mossos demanen màxima precaució en períodes estivals, evitant compartir fotos a internet de les vacances i donar a entendre que els domicilis estan buits, entre altres mesures de prevenció de robatoris.