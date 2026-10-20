Actualitzat 20/10/2026 12:10

Detingut a Barcelona després d'un presumpte robatori en un pis

Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona escorcollant un home
GUÀRDIA URBANA

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest dilluns a la nit al districte d'Horta-Guinardó un home que presumptament fugia d'un pis on havia entrat a robar escalant per la façana, informa en un comunicat aquest dimarts el cos.

En localitzar-lo, els agents van trobar amagada una cartera robada de l'interior de l'habitatge, que posteriorment es va retornar al propietari.

La col·laboració d'un testimoni, que va alertar la patrulla i va gravar els fets, va ser clau per localitzar-lo.

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