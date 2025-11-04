Detingut per gravar noies amb unes ulleres i tocar-se "de manera obscena" en les festes de Girona

GIRONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat 1 de novembre un home de 49 anys durant les festes majors de Girona per presumptament gravar noies amb unes ulleres que portaven incorporat un sistema d'enregistrament d'imatge, i fer-se tocaments "de manera obscena".
Segons han informat fonts de la policia catalana a Europa Press, dissabte cap a les 4.40 hores de la matinada el detingut, que no tenia antecedents, es va acostar a l'àrea dels lavabos de les festes, on suposadament va gravar les noies, per més tard endinsar-se en una zona boscosa de la zona i tocar-se amb els vídeos que havia gravat.
Agents de paisà el van localitzar, el van descobrir dins el bosc, i el van detenir per un delicte de revelació de secrets.