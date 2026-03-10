Detingut per gravar a una menor en un CAP de l'Eixample de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 de març a un home de 23 anys per un delicte de revelació de secrets per suposadament gravar sense consentiment a una menor en un Centre d'Atenció Primària (CAP) de l'Eixample de Barcelona, han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat l''Ara', els fets es remunten al passat 29 de febrer i el detingut no té antecedents.
La policia catalana manté la investigació oberta.