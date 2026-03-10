Publicat 10/03/2026 08:18

Detingut per gravar a una menor en un CAP de l'Eixample de Barcelona

Archivo - Imatge de recurs d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 de març a un home de 23 anys per un delicte de revelació de secrets per suposadament gravar sense consentiment a una menor en un Centre d'Atenció Primària (CAP) de l'Eixample de Barcelona, han confirmat fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat l''Ara', els fets es remunten al passat 29 de febrer i el detingut no té antecedents.

La policia catalana manté la investigació oberta.

Contador

Contingut patrocinat