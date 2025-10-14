Actualitzat 14/10/2025 11:14

Detingut per estafar 11.000 euros simulant ser el treballador d'un banc a Martorell

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys per presumptament estafar més d'11.000 euros a sis víctimes a Martorell (Barcelona), a les qui trucava fent-se passar pel treballador d'una entitat bancària i mentia alertant de moviments fraudulents en el seu compte, informen en un comunicat aquest dimarts.

Aquest mètode d'estafa --anomenat 'voice phishing'-- es basa en un contacte inicial amb la víctima, a la qual se li diu que transfereixi de manera urgent els seus diners en altres comptes, que normalment estan a nom de diversos testaferros.

El presumpte autor també feia servir altres persones que es donaven d'alta de línies telefòniques des de les quals trucava a les víctimes i, d'aquesta manera, no apareixia com el titular, raó per la qual va acabar arrestat a Reus (Tarragona) després de materialitzar les estafes des de Martorell.

 

