Detingut per dos robatoris violents a dos establiments de Sabadell i Polinyà

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 25 de setembre un home de 44 anys per presumptament robar a dos establiments de Sabadell i Polinyà (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimecres.
El primer robatori es va produir el 12 de setembre en un supermercat de Sabadell al voltant de les 13.00 hores, quan un home va intimidar la treballadora amb un ganivet i es va emportar 900 euros de la caixa; l'endemà passat, cap a les 12.30, va tenir lloc el segon robatori en una entitat bancària de Polinyà, on l'autor va intimidar amb un tornavís un home que retirava diners i li va robar 300 euros.
Els Mossos han investigat el cas juntament amb la policia local de Polinyà, i a mesura que avançava, van corroborar que es tractava del mateix autor, que finalment va passar a disposició judicial el passat 27 de setembre.