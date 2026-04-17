Detingut per dirigir un punt de venda de cocaïna en un pis de Sant Feliu de Guíxols (Girona)

GIRONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 d'abril un home de 31 anys per presumptament dirigir un punt de venda de cocaïna en un pis de Sant Feliu de Guíxols (Girona), on també va ser denunciada penalment una dona de 23 anys.
Després de diverses investigacions per constatar els fets, es va practicar una entrada i escorcoll al domicili amb el suport de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), on van localitzar 23 embolcalls de cocaïna, 10 peces d'haixix i 25 grams de marihuana, segons informa la policia catalana en un comunicat.
El detingut, sense antecedents penals, va passar a disposició judicial l'endemà.