Detingut per conduir de manera temerària i provocar un accident a Santa Cristina d'Aro (Girona)

GIRONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 2 de febrer un jove de 21 anys per presumptament conduir de manera temerària i provocar un accident "greu" a Santa Cristina d'Aro (Girona).

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que els fets es van produir a la carretera GI-682, quan cap a les 11.45 hores, van alertar la policia catalana que s'havia produït un accident entre un turisme i una moto.

En arribar, els agents van constatar que el conductor de la moto estava ferit, mentre que l'ocupant del turisme estava il·lès i, després d'auxiliar la víctima, van saber que "el conductor del cotxe circulava amb un grup de vehicles a gran velocitat i que diversos usuaris de la via s'havien hagut d'apartar per no patir un accident".

El cotxe "va derrapar per la part posterior i va envair el carril contrari, per on circulava correctament la moto", per la qual cosa van detenir el jove per un delicte contra la seguretat viària i un altre de lesions per imprudència greu.

El detingut, sense antecedents, va passar el 3 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols (Girona).