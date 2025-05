Detingut per conduir begut i en sentit contrari per l'A-26 entre Argelaguer i Olot (Girona)

GIRONA 11 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a un home de 67 anys per anar begut i circular 15 quilòmetres en sentit contrari per l'autovia A-26, entre Argelaguer i Olot (Girona).

L'home va ser detingut per conducció temerària sobre les 18 hores i va donar positiu en alcohol amb una taxa de 0,49 mil·ligrams per litre, gairebé el doble del límit legal, informen els Mossos aquest diumenge en un missatge d'X recollit per Europa Press.

Diversos usuaris els van alertar que un cotxe circulava en contra direcció, per la qual cosa els Mossos han destacat que la col·laboració ciutadana és "clau" per detectar aquestes conductes.