Un detingut per conduir begut i contradirecció a l'A-2 prop d'Alcarràs (Lleida) dissabte

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
LLEIDA 31 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un conductor de 22 anys begut i circulant contradirecció a l'A-2 prop d'Alcarràs (Lleida), informen aquest diumenge en un comunicat.

Poc abans de les 9, diversos conductors van alertar al 112 sobre el vehicle, que els Mossos van localitzar i interceptar poc després, i van veure que els tres homes ocupants tenien "símptomes evidents" d'embriaguesa.

El conductor va ser detingut després de donar positiu en la prova d'alcoholèmia, pels presumptes delictes de conducció temerària i conduir sota els efectes de l'alcohol en el vehicle, que circulava amb una ITV desfavorable des de 2022 i sense assegurança en vigor.

