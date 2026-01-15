Detingut per cometre 4 robatoris violents en establiments de Gavà i Viladecans

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 de gener un home de 62 anys com a presumpte autor de 4 robatoris violents en establiments comercials de Gavà i Viladecans (Barcelona) entre el 23 de desembre del 2025 i el 5 de gener d'aquest any, informen en un comunicat aquest dijous.
El presumpte autor accedia als establiments comercials i, mitjançant amenaces als treballadors, sostreia els diners de la caixa registradora el qual, després d'investigar el cas, va ser identificat: un home amb nou antecedents, molts dels quals de la mateixa tipologia delictiva.
El detingut, que va cometre tots els robatoris amb el mateix 'modus operandi' i perímetre d'acció, va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Gavà (Barcelona).