Detingut per cometre dos robatoris violents a Sant Celoni i Mataró (Barcelona)

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 4 de novembre un jove de 20 anys per presumptament cometre dos robatoris violents, el primer a Mataró i posteriorment a Sant Celoni (Barcelona), on va agredir una persona en una gasolinera i va ser interceptat per la Policia Local.
Quan va arribar la policia catalana i el van identificar, els agents van comprovar que es tractava del mateix autor d'un altre robatori que es va cometre a Mataró hores abans, en què la víctima va caure a terra quan el sospitós li va estirar de la bandolera, informen els Mossos en un comunicat aquest dilluns.
El detingut, amb antecedents policials per robatoris violents en els últims mesos a persones grans, va passar a disposició judicial el dia 6.