Detingut per cometre diversos robatoris a escoles de Badalona i Santa Coloma (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona) va detenir el passat 9 de juny un home que va ser enxampat in fraganti carregat amb una bossa de material robat d'una escola, l'autor del qual va ser vinculat pels Mossos d'Esquadra amb altres robatoris comesos a centres educatius del municipi i de Santa Coloma de Gramenet (Badalona).
Es tracta d'un home de 37 anys que setmanes enrere ja va ser detingut per 12 robatoris amb força des de finals d'abril, en els quals va robar més de 80 portàtils amb un valor aproximat de 400 euros cadascun, informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
El detingut va passar a disposició judicial aquest dijous.