Detingut per cinc robatoris en vehicles aparcats als recintes d'empreses de Berga (Barcelona)

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 29 anys com a presumpte autor de cinc robatoris amb força en interior de vehicles aparcats a tres empreses de Berga (Barcelona), on accedia escalant els tancaments perimetrals i es dirigia a l'aparcament per trencar els vidres o forçar les portes dels cotxes.
Es van produir entre el 18 de gener i el 16 de març al polígon industrial de La Valldan, i els Mossos, en descobrir que tots els robatoris els cometia una mateixa persona, van identificar un possible autor dels fets i van comprovar que residia prop de les empreses afectades, informa la policia catalana en un comunicat.
El detingut va passar a disposició judicial dimecres.