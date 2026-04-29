Detingut per cinc robatoris amb intimidació en una benzinera de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys com a presumpte autor de cinc robatoris amb intimidació en una benzinera del barri de la Lloreda de Badalona (Barcelona), entre el 30 de març i el 14 d'abril, informen en un comunicat aquest dimecres.
En quatre dels cinc, el detingut va actuar amb un altre home que ja havia estat detingut pels mateixos fets el passat 10 d'abril i la investigació va permetre determinar que seguien un mateix 'modus operandi'.
Un d'ells accedia a l'interior i intimidava directament el treballador mentre l'altre esperava fora i vigilava per fugir.
Després d'una primera detenció el 10 d'abril, els investigadors van vincular un dels detinguts amb l'home que feia funcions de vigilància en els quatre primers robatoris, però la investigació va continuar oberta.
Finalment, el 21 d'abril van detenir el segon presumpte autor, que va acabar passant a disposició judicial el 23 d'abril.