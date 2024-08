El detingut per atacar i ferir greument a la seva dona a Barcelona té antecedents policials

Es preveu que l'arrestat passi aquest dilluns a disposició judicial



BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El detingut aquest diumenge de matinada per atacar i ferir greument a la seva dona al pis on vivien a Barcelona té antecedents policials.

Fonts coneixedores han detallat a Europa Press aquest dilluns que té dos antecedents, encara que no han concretat de quin tipus.

Els agents van rebre un avís cap a les 01.45 d'una persona que va sentir sorolls al pis on viu la parella, a la ronda Sant Pere, on van trobar ferida greu a la víctima, per la qual cosa va ser hospitalitzada d'urgència.

La Guàrdia Urbana va detenir poc després al carrer a la parella de la víctima com a presumpte autor de la greu agressió.

Encara que la investigació segueix en curs, els Mossos d'Esquadra treballen sota la hipòtesi d'un presumpte delicte de violència masclista, i preveuen passar al detingut a disposició judicial aquest dilluns.