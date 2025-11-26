Detingut per apunyalar i deixar ferit lleu un treballador d'un banc a Salou (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la tarda un home de 31 anys per presumptament apunyalar i deixar ferit lleu un treballador d'una entitat bancària de Salou (Tarragona).
Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i confirmen fonts policials a Europa Press, els fets s'han produït cap a les 14.45 hores en una entitat de la via Roma del municipi tarragoní, on la policia catalana ha detingut el presumpte agressor amb una possible patologia psiquiàtrica.
El ferit ha estat traslladat en estat lleu a l'hospital pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i no es tem per la seva vida, mentre que els Mossos mantenen oberta una investigació.