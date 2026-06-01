Un detingut per un apunyalament diumenge en un bar de Barcelona

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge un home de 52 anys a Barcelona per presumptament apunyalar un seguidor del CE Europa en un bar del districte de Nou Barris, que va ser traslladat a l'hospital, han informat fonts policials a Europa Press.
L'incident es va produir a les 19.11 al carrer Rio de Janeiro, on van acudir diverses patrulles després de rebre l'avís per una ferida d'arma blanca.
L'autor va ser detingut per un presumpte delicte de lesions i un altre de danys, ja que suposadament també va trencar la porta de l'establiment.
Segons ha pogut saber Europa Press, la investigació no apunta a una baralla entre aficions rivals.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.