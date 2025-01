Detingut per amenaçar amb un ganivet la metge d'un CAP de Sant Adrià (Barcelona)

L'ICS condemna els fets i Satse Barcelona critica la situació "de risc" dels professionals

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per amenaçar amb un ganivet una metge del centre d'assistència primària (CAP) del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar Europa Press per fonts policials oficials, els fets es van produir dijous a la tarda quan un home que havia assistit al CAP La Mina "es va posar nerviós, va treure un ganivet i va amenaçar la metge" perquè li proporcionés una medicació que no tenia prescrita.

Les mateixes fonts confirmen que tot i que va amenaçar la sanitària, finalment ningú no va resultar ferit i va ser "detingut in situ".

L'ICS REAVALUARÀ ALTRES ACCIONS

L'Institut Català de la Salut (ICS), que ha condemnat els fets i ha ofert "tot el suport" a l'equip, ha informat que treballa per vetllar per la seguretat dels professionals i reavaluarà si cal engegar altres accions per evitar nous incidents.

L'ICS també ha informat que el centre continua obert i estan atenent tant les urgències com les cures, i que les visites programades que no s'han fet es reagendaran pròximament.

El Sindicat d'Infermeria Satse Barcelona ha condemnat amb contundència l'agressió i creu que l'incident evidencia la situació "de risc" que pateixen els professionals del centre, segons expliquen en un comunicat d'aquest divendres.

El sindicat considera que la protecció dels professionals és "clarament insuficient" en zones de risc, per la qual cosa exigeixen un estudi extern que identifiqui les zones calentes i la tipologia de conflictes per implementar accions específiques.

A més a més, afegeixen que els treballadors del CAP La Mina viuen una situació "extrema" i posa el focus en la manca de personal d'infermeria, especialment greu en zones vulnerables.