Detingut per una agressió sexual a Sant Joan de les Abadesses i ferir la víctima

GIRONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la matinada a Ripoll (Girona) un home de 30 anys per presumptament agredir sexualment una dona d'entre 40 i 50 anys a Sant Joan de les Abadesses (Girona), que també la va ferir amb una arma blanca, en espera que l'informe mèdic indiqui l'abast de les lesions.
Segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat Europa Press a través de fonts policials, els Mossos van rebre l'avís dimecres cap a les 21.00 hores i la detenció s'ha produït aquest dijous cap a les 06.00 a Ripoll.
L'home, al qual no consten antecedents penals, va assaltar la víctima i la va agredir sexualment sense penetració, si bé les mateixes fonts indiquen que li va fer diversos tocaments.
A més a més, també se l'arresta per retenció il·legal, ja que no la va deixar escapar durant els presumptes fets, que van tenir lloc al carrer.
Finalment, els Mossos tenen oberta una investigació per mirar d'aclarir els fets.