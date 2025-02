Detingut per agredir sexualment a una dona que va retenir hores en una barraca a Manresa (Barcelona)

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dijous passat a un home de 27 anys per presumptament agredir sexualment durant hores a una dona que va tenir retinguda en una barraca a Manresa (Barcelona).

Segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts del cos a Europa Press, els fets van succeir el 12 de gener prop d'una discoteca de la localitat, on l'home es va apropar a la víctima, que anava acompanyada per un amic, fent-se passar per policia.

Després d'iniciar conversa únicament amb la dona, l'amic es va marxar i l'investigat va enganyar a la dona i la va conduir a una zona boscosa on suposadament va atacar sexualment a la dona en una barraca abandonada durant hores.

L'avís es va donar després que la víctima aconseguís fugir de la caseta i els Mossos van acabar detenint el sospitós dues setmanes després dels fets a Terrassa (Barcelona).

L'home, que tenia antecedents policials per violència sexual i a qui se l'acusa d'un delicte d'agressió sexual i detenció il·legal, ja ha passat a disposició judicial i ha entrat a la presó.