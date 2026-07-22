Detingut per agredir una parella a l'estació de Passeig de Gràcia del Metro de Barcelona

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb una agressió a una parella a l'estació de Passeig de Gràcia del Metro de Barcelona el 12 de juliol.
La policia catalana explica que les imatges de les càmeres de seguretat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han estat "clau" per identificar el detingut, han informat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Afirmen que les imatges de l'agressió es van fer "virals" a les xarxes socials.