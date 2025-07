Detingut per un accident a Lleida en què va morir la seva parella, la qual va forçar a pujar al cotxe

LLEIDA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous un home de 33 anys per presumpta implicació en un accident mortal el passat 21 de maig a Balaguer (Lleida), ja que hauria obligat a pujar al vehicle la víctima mortal en contra de la seva voluntat, informen en un comunicat.

Així mateix, dues persones més van resultar ferides a les 9.29 hores després del xoc frontal entre els dos vehicles registrat a la C-12, concretament al punt quilomètric 173,7.

Després de les investigacions dels Mossos, el presumpte autor està acusat de delicte d'homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència, conducció temerària i per conduir sota els efectes de les drogues, ja que en les proves va donar positiu.

També se l'acusa d'un delicte contra la salut pública atès que al vehicle accidentat van intervenir diverses dosis de substàncies estupefaents, i per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i detenció il·legal, ja que la va obligar a pujar violentament al vehicle.

El detingut ha passat aquest divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.