Detingut pels Mossos a Santander per extorsionar menors per obtenir imatges sexuals

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, juntament amb el Grup de Delictes Tecnològics de la Policia Nacional, van detenir el dilluns 15 de desembre un home de 26 anys a Santander per presumptament contactar amb menors a través de les xarxes socials i extorsionar-los per obtenir vídeos i imatges de caràcter sexual, informa la policia catalana en un comunicat.
La investigació es va obrir arran de la denúncia d'una menor a Tarragona que va alertar que un home es va posar en contacte amb ella per Instagram i va rebre pressions i amenaces greus contra ella i la seva família per obtenir fotografies i vídeos sexuals, per la qual cosa els agents van considerar que era un cas d'assetjament sexual en entorns digitals, conegut com 'grooming'.
El detingut creava perfils falsos amb la imatge d'un altre noi per guanyar credibilitat i quan aconseguia la confiança de les víctimes els demanava imatges íntimes per posteriorment coaccionar-les per tenir més material, fins i tot amenaçant-les amb difondre-ho si no ho feien.
Va ser el dia 15 quan es va dur a terme l'entrada i escorcoll, on es trobava el presumpte autor (amb un antecedent d'abús sexual), i on els agents van decomissar material informàtic amb una gran quantitat d'imatges que procedien d'altres víctimes de l'Estat.
A través d'aquest material intervingut, els investigadors de la Policia Nacional van localitzar i recollir denúncies de sis víctimes més residents a Cantàbria, de les quals quatre eren menors, juntament amb les dues identificades dels Mossos, per la qual cosa el total puja a vuit.
La investigació continua oberta ja que els agents han sabut que l'investigat, que ja ha passat a disposició judicial, concertava cites presencials amb algunes d'elles amb finalitats sexuals.