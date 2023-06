El detingut pel crim de Cornellà (Barcelona) no tenia antecedents judicials amb la seva parella

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

L'home detingut aquest diumenge per presumptament matar la seva parella a Cornellà de Llobregat (Barcelona) no tenia antecedents judicials per denúncies amb la víctima.

La causa serà instruïda pel jutjat de violència contra la dona de Cornellà, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 34 anys, després de rebre l'avís cap a les 2.00 hores i desplaçar-se al domicili, on es trobava la víctima ferida, a qui han fet maniobres de reanimació sense èxit.