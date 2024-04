El detingut pel crim de Bellcaire passarà dissabte a disposició judicial

GIRONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El detingut de 27 anys per presumptament matar el seu fill de cinc anys i ferir de gravetat la seva parella de 29 a Bellcaire d'Empordà (Girona) passarà dissabte a disposició judicial.

L'home va ser localitzat i detingut a Albons (Girona), un poble a uns quatre quilòmetres de Bellcaire d'Empordà, dimecres al matí, després d'haver comès el crim dimecres a la matinada.

La justícia no té constància de cap causa judicial oberta entre el detingut i la seva parella, però l'entorn de la víctima va denunciar l'home el juliol del 2022 per uns suposats "danys" a la dona.

El jutjat va citar la dona i ella es va acollir al seu dret a no declarar i no va presentar cap denúncia contra la seva parella.

Per aquest motiu, no hi ha cap antecedent de denúncia entre la parella i la investigació policial, en no haver-hi denúncia de la dona ni cap altre element en l'atestat va quedar arxivada.