Detingut un passatger a l'Estació del Nord de Barcelona per transportar droga a la maleta

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va detenir el dissabte 30 de maig a l'Estació del Nord de Barcelona un passatger de 23 anys que es disposava a viatjar en un autobús amb destinació a París després de localitzar a l'interior del seu equipatge 220 grams de marihuana i 52 grams d'haixix, ha informat l'institut armat en un comunicat aquest divendres.
Els fets van passar cap a les 10.30 hores durant un control de reconeixement de passatgers i equipatges realitzat per agents del Lloc de Badia del Vallès (Barcelona) a l'estació barcelonina.
Els agents van detectar que un dels passatgers mostrava una actitud nerviosa i que mirava contínuament al seu voltant, per la qual cosa van decidir identificar-lo i, durant l'escorcoll de les seves pertinences, van trobar la droga, motiu pel qual va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, si bé ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.