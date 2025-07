Detingut a Pals (Girona) un home reclamat per les autoritats russes per vinculació amb el terrorisme

GIRONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Pals (Girona) un home de 43 anys reclamat per una ordre internacional de detenció emesa per les autoritats russes per presumpta relació amb el terrorisme i pertinença a banda armada.

Segons expliquen fonts policials a Europa Press, el dispositiu es va coordinar amb "fortes mesures de seguretat" amb l'objectiu d'acostar-se a l'apartament on era l'home sense que fugís.

Finalment, les mateixes fonts indiquen que afronta una condemna de 15 anys de presó.