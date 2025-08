Detingut a Palafrugell (Girona) per 46 delictes contra estrangers i falsificació de lloguers

Els Mossos i la policia local mantenen oberta la investigació i no descarten més detencions

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local de Palafrugell (Girona), van detenir dimecres un home presumptament culpable de cometre 23 delictes contra els drets de ciutadans estrangers i 23 més per falsificar contractes de lloguer.

A més del detingut, hi ha 30 persones implicades, 15 que ja han estat detingudes i 15 més que estan investigades, per falsejar contractes de lloguer per obtenir empadronaments i facilitar reagrupaments familiars fraudulents, ha indicat la policia en un comunicat aquest divendres.

El presumpte líder de la trama aprofitava l'àmplia cartera de clients de la seva gestoria d'assegurances, de la qual era copropietari i administrador, per crear contractes ficticis: a tall d'exemple, llogava propietats que estaven en venda, sense informar-ne els propietaris.

D'aquesta manera, feia servir els falsos contractes de lloguer per esquivar i falsejar els requisits legals per aconseguir reagrupaments familiars a persones en situació de vulnerabilitat econòmica, als quals suposadament cobrava uns 6.000 euros.

INVESTIGACIÓ

Els fets es remunten a fa més d'un any, quan l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell va detectar irregularitats en l'obtenció de diversos empadronaments, com el cas d'una dona que assegurava que unes persones havien llogat un pis del seu marit mort.

Aquest i altres casos van alertar el consistori, que va crear una comissió juntament amb la policia local i els Mossos per investigar la concessió d'empadronaments en aquesta oficina, que va acabar descobrint l'activitat de la gestoria.

En el marc de la investigació, també es va detenir una dona de 68 anys propietària d'una altra gestoria per presumptament va cometre dos delictes contra estrangers i dos de falsificació de contractes.

L'arrestat va passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà (Girona) el mateix dijous i els Mossos asseguren continuar investigant casos similars i no descarten fer més detencions.