Detingut un narcotraficant a Girona que va fugir de la presó durant un permís al març

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un narcotraficant de 47 anys que va fugir de la presó durant un permís penitenciari el març d'aquest any i que es va amagar durant mesos a casa de la seva mare a Santa Cristina d'Aro (Girona), informen en un comunicat aquest dijous.
El detingut formava part d'una organització criminal de narcotraficants que transportava grans quantitats d'haixix des del Marroc mitjançant vaixells de gran potència, amb desembarcaments a diferents punts del litoral mediterrani, per posteriorment distribuir la droga per transport terrestre per tot l'Estat.
El pròfug complia una condemna de 9 anys per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.
Després d'una intensa investigació policial, agents del Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) van establir un ampli dispositiu que va permetre, el passat 27 de maig, interceptar i detenir l'home mentre fugia a França amb el vehicle de la seva mare.
Després de passar a disposició judicial, va reingressar al centre penitenciari de Puig de les Basses per continuar complint la seva pena.