Detingut un multireincident per 4 robatoris a l'interior de vehicle a Tarragona

TARRAGONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 36 anys amb més d'una vintena d'antecedents com a presumpte autor de 4 robatoris amb força a l'interior de vehicles l'abril i febrer d'aquest any a Tarragona, informen en un comunicat aquest dimecres.
El 21 d'abril a la nit, el detingut va accedir a un aparcament comunitari de Tarragona i, després de mirar a l'interior de diversos vehicles, va trencar el vidre de les finestres per sostreure'n objectes i, gràcies a les imatges de seguretat, se'l va identificar.
Després de corroborar que es tractava d'un multireincident (de qui la majoria de delictes són per robatoris a l'interior de vehicles) i detenir-lo, se'l va poder vincular a un quart robatori amb una metodologia "idèntica" al febrer en un altre pàrquing de la ciutat; el detingut va passar dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.