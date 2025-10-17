Detingut un multireincident per robatori amb força en un domicili de Móra d'Ebre

TARRAGONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la matinada un multireincident de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un domicili de Móra d'Ebre (Tarragona), informen aquest divendres en un comunicat.
Després de rebre l'avís d'un possible robatori, agents del cos van fer una cerca i van localitzar una persona, que coincidia amb la descripció del sospitós, que intentava amagar-se de les dotacions policials mentre ocultava un objecte sota un vehicle aparcat.
En l'escorcollar-lo, van localitzar un ordinador portàtil, una maleta i 5.875 euros en efectiu que acabava de sostreure del domicili; el detingut, que acumula fins a 13 antecedents policials, va passar aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Gandesa (Tarragona).