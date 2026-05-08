Detingut un multireincident per quatre robatoris amb força a Martorell

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un multireincident de 28 anys com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força comesos en establiments i vehicles a Martorell (Barcelona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
La investigació va començar després d'un seguit de fets delictius registrats al municipi entre febrer i març d'aquest any: el primer dels quals va tenir lloc l'1 de febrer, quan es va produir un robatori a l'interior de dos vehicles aparcats dins una empresa.
Aquell mateix dia, l'autor dels fets va cometre un robatori en un vehicle i va intentar accedir a una nau industrial trencant una finestra i, l'endemà, el 2 de febrer, va cometre un robatori amb força en un bar de la localitat.
Setmanes més tard, el 22 de març, va cometre un altre robatori en un establiment de restauració del municipi fent servir el mateix modus operandi i finalment va ser detingut el 6 de maig en un dispositiu policial desplegat per a aquest efecte.
L'arrestat és un multireincident que acumula set antecedents per robatoris amb força, tots comesos a la localitat de Martorell.