Detingut un multireincident a Palamós (Girona) per robar objectes per 600 euros d'un vehicle

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Palamós (Girona), van detenir dimarts un home de 29 anys amb múltiples antecedents per presumptament robar objectes electrònics valorats en més de 600 euros de l'interior d'un vehicle, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.
El presumpte lladre va trencar el vidre d'una de les portes per accedir a l'interior, on va robar les compres que havia fet el denunciant a diverses botigues, i amb l'estudi de les imatges gravades els Mossos van poder saber de qui es tractava, que posteriorment va corroborar la policia local, ja que van ser ells qui el van identificar.
Finalment, va ser detingut i ha passat a disposició judicial aquest dimecres.