Detingut un multireincident a Mollet (Barcelona) per un presumpte robatori amb força en un comerç

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La policia local de Mollet del Vallès (Barcelona) va detenir dissabte passat, 5 de setembre, un jove de 25 anys amb 10 antecedents policials com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial del barri de Can Borrell, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dimarts.
A més, el cos policial autonòmic el relacionen amb un furt ocorregut dos dies abans en una residència de la ciutat, on un individu va sostreure una cadira de rodes, que va ser recuperada pels agents i tornada al centre.
La Unitat d'Investigació de Mollet té catalogada aquesta persona --a la qual també s'atribueix el robatori d'un patinet elèctric-- com un delinqüent amb risc alt de reincidència, atès que des de principis d'any acumula set detencions, dues entre juny i juliol per robatoris amb violència i intimidació.