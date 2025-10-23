Detingut un multireincident a Lloret de Mar (Girona) per fer compres amb targetes robades

GIRONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 25 anys a Lloret de Mar (Girona) per presumptament robar en un bar musical tres telèfons mòbils, diners en efectiu i dues targetes de crèdit, que posteriorment va fer servir en compres fraudulentes a botigues de la zona, informen en un comunicat aquest dijous.
Després de saltar l'alarma del bar, els Mossos van localitzar el sospitós i durant l'escorcoll li van trobar les targetes i els mòbils, i van esbrinar que les compres es van fer en un estanc, una pastisseria i un bar, amb un import d'estafa que no era de gaire valor.
En vista de les evidències, va ser detingut i durant el trasllat al centre mèdic abans d'ingressar en custòdia policial es va resistir a la detenció, va provocar aldarulls i va amenaçar els agents, per la qual cosa també se li atribueix un delicte de resistència i desobediència; finalment, va passar a disposició judicial el 17 d'octubre.