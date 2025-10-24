Detingut un multireincident a Lleida per agressió amb arma blanca i robatori d'un patinet

LLEIDA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys a Lleida amb 30 antecedents per presumptament agredir amb una arma blanca un individu a qui va robar el patinet elèctric, informen en un comunicat aquest divendres.
Els fets es van produir el dia 8 d'octubre cap a les 18.30 hores quan un grup d'individus va aturar un home que circulava amb patinet, i un d'ells el va amenaçar amb una arma blanca, el va agredir i li va robar el vehicle, i quan la víctima va provar de recuperar-lo, va ser agredit amb un ganivet al braç i li van robar el mòbil.
Els investigadors el van identificar i detenir dijous, però la investigació continua oberta perquè no es descarta que estigui implicat amb altres fets delictius, i està previst que passi a disposició judicial aquest divendres.