Detingut un multireincident a Granollers per presumpte robatori de cable a Rodalies

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la matinada un home de 45 anys i multireincident a Granollers (Barcelona) com a presumpte autor d'un delicte de furt de cablejat ferroviari després que dos vigilants l'enxampessin 'in fraganti' i el retinguessin fins l'arribada dels Mossos.
Els guardes, que feien tasques de vigilància a prop de les vies, havien vist un individu que transportava cable a l'esquena, i quan van provar d'identificar-lo va abandonar el material i va fugir corrents, informa la policia catalana en un comunicat aquest dilluns.
Mentre fugia, va llançar unes tenalles vermelles que presumptament havia utilitzat per tallar el cable i, finalment, els vigilants el van poder interceptar i retenir fins l'arribada dels Mossos.
Els agents van recuperar aproximadament 30 metres de cable sostret, i segons les primeres comprovacions, el robatori no va provocar incidències en la circulació ferroviària pel fet que el tram afectat corresponia a una infraestructura fora de servei.
Les comprovacions policials també van permetre constatar que el detingut acumulava múltiples antecedents relacionats amb el robatori de metall en infraestructures ferroviàries i que tenia vigent una mesura cautelar de no acostament a instal·lacions ferroviàries de Granollers.
L'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers el passat 14 de novembre.